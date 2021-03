Associação Portuguesa Deficientes doa material desportivo à Casa de Saúde São João de Deus

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais -Associação Sem Limites, em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira, vai doar material desportivo à Casa de Saúde São João de Deus.

A ideia surgiu de um membro da Associação que está internado naquela unidade de saúde e que, tendo sido jogador vários anos de basquetebol adaptado, pediu os equipamentos para praticar no tempo livre.

Neste sentido, a Associação através da Campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença', conseguiu comprar o material desportivo e vai doar à Casa de Saúde São João de Deus e será para usufruto do sócio enquanto ali estiver internado, e para outros utentes interessados.

A cerimónia de entrega acontecerá no próximo dia 29 de Março pelas 11 horas na Casa de Saúde São João de Deus e contará com a presença do director, Eduardo Lemos, do presidente da Associação, Filipe Rebelo, e do utente beneficiário.