Cerca de 30 carros submersos em garagem no Funchal

Cerca de 30 carros encontram-se submersos ou parcialmente submersos no interior da garagem de um edifício residencial, na Estrada Monumental, no Funchal.

A grande quantidade de precipitação acabou por inundar a garagem do edifício Baía ainda durante a noite. Já esta manhã os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local a tentar retirar a água do interior da garagem para que sejam avaliados os danos. No entanto, a operação ainda não estará completa.

Não é possível saber a real dimensão dos danos provocados por esta inundação.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal indicam estar empenhados com vários meios, em várias acções por toda a cidade. Desde inundações em garagem e poços de elevadores, passando por derrocadas e estradas enlameadas.