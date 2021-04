'Gasolina 95' é a única a aumentar os preços

O Governo Regional voltou a mexer nos preços dos combustíveis que controla administrativamente desde 2008, após duas semanas sem os alterar.

Assim, a maior diferença vai ser sentida pelos automobilistas que abasteçam de gasolina super sem chumbo, pois há um aumento de 0,003 euro, enquanto o gasóleo simples baixa precisamente no sentido inverso, -0,003 euro, e o gasóleo colorido e marcado reduz ainda mais, 0,004 euro por litro.

Estes eram os preços até ontem, 18 de Abril, e que vigoraram desde o dia 5 de Abril:



Gasolina IO95 - 1.539€

Gasóleo Rodoviário - 1.309€

Gasóleo Colorido e Marcado - 0.788€

E estes são os preços que já estão em vigor desde as zero horas desta segunda-feira até às 23h59 do próximo domingo:

Gasolina IO95 - 1.542€

Gasóleo Rodoviário - 1.306€

Gasóleo Colorido e Marcado - 0.784€