Miguel Silva Gouveia recordou "exemplo dos militares e civis madeirenses"

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal assinalou hoje, domingo de Páscoa, o 90.° aniversário da ‘Revolta da Madeira’, com uma deposição de flores na estátua evocativa da data, situada na freguesia de São Martinho.

O momento serviu para Miguel Silva Gouveia recordar “o exemplo dos militares e civis madeirenses que, em 1931, sem receio das habituais represálias de quem lida mal com o pensamento livre, revoltaram-se contra as políticas restritivas de um regime centralista e ditatorial, tomando as rédeas do seu próprio destino.”

Recorde-se que, entre 4 de Abril e 2 de Maio de 1931, a Madeira encetou uma sublevação militar para instaurar um governo Republicano que restaurasse as liberdades públicas e a ordem constitucional.

A homenagem aos 90 anos da Revolta da Madeira foi feita na presença de várias entidades regionais, junto à estátua de bronze de um homem emparedado entre duas colunas de cimento e que se liberta dessa opressão, que simboliza a luta dos madeirenses.

Miguel Silva Gouveia aproveitou para recordar que a nossa História é fundamental para que não se repitam erros do passado e enalteceu a “audácia dos funchalenses que, hoje como há nove décadas, não se vergam perante as injustiças e fazem ouvir a sua voz na defesa dos seus direitos, seja contra quem for que os tente suprimir.”

O autarca agradecei ainda às corporações de Bombeiros Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses por, neste domingo de Páscoa, cumprirem a tradição de assumir a guarda de honra nesta homenagem.”