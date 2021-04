Escolas de Santa Maria Maior, Santo António e São Martinho em obras no Verão

Todas as pessoas com mobilidade reduzida passam a ter acesso ao primeiro piso da Escola do Lombo Segundo, em São Roque. O investimento da Câmara Municipal do Funchal, que ascende aos 25 mil euros, possibilita a instalação de um elevador no referido estabelecimento de ensino.

Miguel Silva Gouveia marcou presença numa inauguração simbólica e aproveitou a ocasião para destacar o investimento camarário de 400 mil euros no último ano lectivo.

O edil avançou ainda que estão ainda em carteira "um conjunto de intervenções em estabelecimentos nas freguesias de Santa Maria Maior, Santo António e São Martinho, e que vão para o terreno na próxima interrupção lectiva de Verão", para que "as crianças e jovens possam aprender, crescer e brincar com as melhores condições possíveis assim que regressarem às aulas em Setembro".

Sobre o novo elevador, o presidente da Câmara Municipal do Funchal vincou que o equipamento potencia "a inclusão no meio escolar" das pessoas com mobilidade reduzida, respondendo assim "às necessidades dos alunos, e do pessoal docente e não docente".

"Este é o culminar de um trabalho que iniciámos no ano passado com a construção de um novo polidesportivo e que agora estamos a complementar com a instalação deste elevador, que vem permitir que a Escola do Lombo Segundo passe a ser um local onde, para além de preponderante e essencial, a inclusão já é uma realidade", sublinhou.