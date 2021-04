Workshop no Porto Santo abordou saúde mental dos jovens no regresso à escola

A Associação de Pais da Escola Secundária Professor Francisco Freitas Branco e a ONG – AIDGLOBAL, realizaram este sábado, no Porto Santo, um workshop subordinado ao tema 'Regresso à escola após confinamento: a saúde mental dos nossos jovens, no Porto Santo'.

A organização reflectiu sobre o impacto do isolamento nos jovens, no contexto do Porto Santo. Perante uma plateia de inúmeros pais interessados no tema em questão, a psicóloga Maria Neves Chaskelman explicou que nesta conferencia foi feita "uma abordagem à saúde mental dos nossos adolescentes e o impacto que teve e tem na saúde mental dos nossos jovens”.

Os pais interagiram com os oradores, referiu ainda a psicóloga. “Houve muito interesse e pais muito preocupados com a saúde dos filhos, nomeadamente a saúde mental deles. Foi realmente uma boa plateia, talvez um pouco pequena devido às circunstâncias em que estamos a viver”.

Maria Neves Chaskelman acredita que, no futuro próximo, este tipo de iniciativa poderá ser alargado "a mais pais e à sociedade em geral", para que se perceba "da importância de olharmos para a saúde mental”.

Mas se os pais têm de ter cautela com a saúde mental dos seus filhos, devem igualmente ter cuidado com a sua: “Sem dúvida que os pais também devem ter essa preocupação, pois eles também sofrem. E devem cuidar da saúde mental, para que assim possam transmitir aos seus filhos segurança, confiança… se os pais não estiverem bem, automaticamente os filhos não vão estar”.

Susana Freitas, da associação de pais e encarregados de educação, salientou que esta situação actual "não é fácil", por isso "temos de estar atentos, porque o que nós pretendemos como pais é a nossa saúde mental para assim, podermos ter uma sociedade equilibrada para os nossos filhos, porque são eles os homens e mulheres do amanhã". Mas para isso, reforça, "precisamos que eles (filhos) tenham uma saúde mental equilibrada e uma sociedade igualmente equilibrada”.