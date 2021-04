'Conferência do Porto Santo' debate democracia cultural a 27 e 28 de Abril

Nos próximos dias 27 e 28 de Abril, a Ilha Dourada irá receber a 'Conferência do Porto Santo', intitulada 'Da democratização à democracia cultural: repensar instituições e práticas'.

O evento, que parte de um convite do Ministério da Cultura - por ocasião da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia - e em colaboração com o Governo Regional da Madeira e a Associação de Promoção da Madeira, o Plano Nacional das Artes, em articulação com o GEPAC, visa debater o significado de “democracia cultural” nos nossos dias e "transformar a periferia insular num centro de reflexão e de irradiação de políticas culturais para a Europa".

A conferência, que terá um formato híbrido (presencial e digital), contará com a presença de responsáveis políticos nacionais e europeus, das áreas da Cultura e da Educação: dois dos filósofos mais influentes do nosso tempo, Jacques Rancière e Chantal Mouffe; a especialista na relação entre as artes e a educação, Maria Acaso, e personalidades de referência na reflexão sobre as instituições culturais pós-colonialistas e inclusivas, como Wayne Modest e Maria Lind.

No encerramento, será apresentada a "Carta de Porto Santo”, "um documento orientador, com princípios e recomendações que promovam uma cidadania cultural plena, e que resulta de um processo participativo, a decorrer desde o início de Março, recolhendo os contributos de encontros com representantes dos Estados Membros da UE e de redes e organizações artísticas e culturais não-governamentais europeias", explica a organização.

Na semana anterior à conferência, o Plano Nacional das Artes organizará, no Porto Santo, uma Acção de Formação para docentes, mediadores e agentes culturais sobre o tema 'Educação e democracia cultural', centrada nos princípios e práticas da cidadania cultural e o seu potencial inclusivo e motivador.

Esta actividade inscreve-se no projecto 'Escola de Porto Santo', uma parceria do Plano Nacional das Artes com o Governo Regional, o Município do Porto Santo e a Associação Porta 33, com o propósito (já em curso) de adaptar uma escola do primeiro ciclo, desenhada pelo arquitecto modernista Raúl Chorão Ramalho, a sede de pensamento e de residências artísticas, com impacto na comunidade local.

A 'Conferência do Porto Santo' marca também o início da constituição do anunciado grupo de trabalho, sediado na Escola do Porto Santo, para debater, com regularidade, políticas culturais e educativas.