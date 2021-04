"Os censos dão-nos um retrato completo da situação real dos portugueses", diz Marcelo Rebelo de Sousa

O período de resposta aos Censos 2021 arrancou esta segunda-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Através de um vídeo publicado no Youtube, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou para a importância de os cidadãos responderem aos censos.

Os censos dão-nos um retrato completo da situação real dos portugueses, permitindo definir políticas na educação, na habitação, nas obras públicas, na segurança social, nas estruturas que relacionam portugueses com portugueses, no acompanhamento dos mais idosos e dos mais jovens. No fundo, no planeamento do futuro" Marcelo Rebelo de Sousa.

Se já recebeu a carta do INE com os códigos os Censos 2021 deve preencher os censos preferencialmente pela internet através do site, mas também o pode fazer através das juntas de freguesia e do telefone (21 054 20 21), que além de ser uma linha de apoio permite, pela primeira vez, responder aos censos.