Dois novos casos de covid-19 em alunos da Região

Esta terça-feira há dois novos casos de covid-19 de alunos de escolas da Região a reportar. Na actualização feita pela secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), é dado conta de que destas duas situações resultou o confinamento de duas turmas, num total de 44 alunos e dois docentes.

Um dos casos positivos diz respeito à Escola Dona Olga de Brito. Um aluno testou positivo, fazendo com que uma turma, com 25 alunos, e um docente fiquem cumpram isolamento profilático e, por isso, com aulas à distância.

A outra situação hoje reportada, refere-se à Escola Básica do 1.º ciclo/PE Eng. Luís Santos Costa, em Machico. Aqui, o caso positivo de um aluno levou ao isolamento de uma turma com 19 alunos e um docente. As aulas não presenciais foram a forma encontrada para estes alunos continuarem a sua aprendizagem enquanto cumprem a quarentena determinada pelas autoridades de saúde.

Esta terça-feira há ainda a assinalar o regresso à escola de duas salas da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Nazaré, num total de 31 crianças, quatro educadoras e três auxiliares. Nesta mesma escola, o contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, ditou o isolamento profilático preventivo de duas turmas (37 alunos) e dois docentes, ficando em regime de aulas não presenciais até indicação em contrário das autoridades de saúde.