PCP exige "rigor e transparência" nos dinheiros públicos entregues à Comunicação Social privada

Numa iniciativa promovida, esta tarde, junto às instalações da empresa TSF-Madeira, o PCP defendeu o "rigor e transparência no uso dos dinheiros públicos entregues à Comunicação Social privada”.

Referindo-se ao recente despedimento de jornalistas do referido meio de comunicação, Edgar Silva questionou se “o Governo Regional atribui subsídios à Comunicação Social para que se realizem despedimentos colectivos?"

O comunista recorda que uma das condições previstas na legislação regional que regula os apoios aos órgãos da Comunicação Social na Região Autónoma da Madeira é precisamente "o garante dos postos de trabalho".

"Ora, os financiamentos previstos à Comunicação Social destinam-se fundamentalmente à defesa dos projetos informativos e à manutenção dos postos de trabalho. E como não há jornalismo sem jornalistas, como não é admissível comunicação social sem profissionais da comunicação social, no mínimo, é estranho que uma empresa como a TSF/Madeira, tendo recebido os subsídios do Orçamento Regional tenha agora avançado com um despedimento colectivo", argumenta.

Neste seguimento, Edgar Silva pergunta ainda "o que irá fazer este Governo para exigir a valorização dos trabalhadores?" e se "exigirá a devolução dos subsídios entretanto atribuídos?"