Um sobressalto cívico pela Madeira

Perante o inevitável e devastador impacto social e económico da pandemia que enfrentamos, o momento de cada um contribuir com o que de melhor tem é agora - mas antes, dois passos atrás.

O primeiro, a 2013, cuja História não se escreve na primeira pessoa do singular, para recordar as condições sociais e económicas, na altura sem paralelo no passado recente da Madeira, que proporcionaram entendimentos políticos e partidários únicos, com resultados históricos nas eleições autárquicas desse ano, em que a oposição ao PSD foi capaz de conquistar, pela primeira vez, a maioria de 7 de 11 câmaras municipais.

Um segundo, a 2019, para relembrar os melhores resultados de sempre da oposição nas eleições regionais e a perda inédita da maioria absoluta pelo PSD, que apenas ancorado no CDS viu viabilizadas condições para continuar a governar a Região. Ainda assim, como em 2015, em 2019 a oposição não foi capaz de unir-se em nome do ímpeto reformista de que a Madeira necessita.

Chegados aqui, a este tempo de extraordinárias dificuldades, a pergunta que se coloca à oposição ao PSD/CDS é se estamos ou não disponíveis para liderar um projecto verdadeiramente aspiracional, de futuro, de real alternativa, capaz de encontrar nas eleições autárquicas deste ano, nos sítios, freguesias e concelhos da Região, as bases fundacionais que se constituam como âncora de um projecto regional maior no futuro.

Não duvido que o impacto económico e social da pandemia, que se faz sentir com redobrada força devastadora na Madeira, exigirá de todos nós, como exigiu a resposta sanitária, uma capacidade de intervenção sem limites, para superarmos, em conjunto, a crise que atravessaremos - longa, com marcas profundas e que não nos permitirá mudar, no curto prazo, a face de uma economia regional frágil e debilitada.

No trajecto que teremos de construir, não acredito na demonização partidária. Sempre acreditei que, perante tantos defeitos internos, o melhor é aproveitar as virtudes de organizações capazes de agregar - pessoas, forças, vontades e recursos -, contribuindo por dentro para a sua melhoria. Se dúvidas existissem, a História recente voltou a confirmar a importância do PS na Madeira, um partido que caminha para os 50 anos e o único teimosamente capaz de manter de pé, ao longo deste tempo, o ensejo de construir um projecto governativo alternativo. Dá-nos alento recordar que, nas últimas eleições de 2019, as legislativas nacionais, vencemos no Porto Moniz, em Machico, no Porto Santo, em Santa Cruz e no Funchal, e que continuamos a liderar a Ponta do Sol, 6 dos 11 concelhos da Madeira.

Também não acredito na sacralização de independentes, cujos defeitos privados e virtudes públicas não são mais, nem menos, melhores, ou piores, do que outro qualquer cidadão, militante ou não, disponível para a participação cívica na vida pública. Precisamos de uns e de outros, porque no final do dia todos seremos poucos para erguer o projecto em que acreditamos.

Pelo caminho, não desvalorizo sondagens, nem acredito em manipulações grosseiras: são ferramentas de trabalho, fotografias circunstanciais que, em conjunto, revelam tendências e sinais que devemos saber interpretar. Em boa hora recordei a importância da reflexão interna e dos ensinamentos históricos antes da partida para a jornada partidária e política seguinte.

O tempo que vivemos exige, de novo, entendimentos suprapartidários e mobilização social – maiores do que em 2013. Aprendi no basquetebol que “entre duas equipas equilibradas, a que quer mais ganha” – e as eleições autárquicas deste ano também serão sobre isso: sobre quem acredita mais nas suas ideias, sobre quem quer mais concretizá-las e sobre quem terá maior capacidade de mobilização.

Continuo a acreditar em ideias transformadoras da nossa sociedade – e é por isso que acredito, entre outros, no sucesso do projecto construído para o Funchal e reconheço a sua importância determinante para o futuro da Região e da construção de uma alternativa de poder regional que seja igualmente inspiradora, de ruptura, desafiadora do conservadorismo reinante e capaz de erguer uma Madeira diferente. Não deveria isso ser razão suficiente para motivar todos os partidos que não se revêem na governação do PSD/CDS a abdicarem de visões partidárias para voltarem a defender um projecto maior? Não será isso suficiente para gerarmos um amplo entendimento suprapartidário e, com ele, voltarmos a unir militantes, independentes e sociedade civil em torno de um projecto que continua a ser de mudança? Não serão as prioridades políticas, partidárias, sociais e económicas de 2021 em tudo idênticas às de 2013? Não são, maioritariamente, os protagonistas os mesmos, agora com responsabilidades acrescidas? Haverá realmente alguma coisa que inviabilize tão importante consenso?

A Madeira precisa, mais do que nunca, de um sobressalto cívico sem precedentes. Não temos tempo a perder e precisamos de despertar da letargia pandémica. Para não andarmos para trás. Para não entregarmos o poder todo de novo nas mãos dos mesmos, das mesmas ideias e das mesmas visões curtas. Do mesmo modelo de desenvolvimento de sentido único. O momento de conquistarmos o presente e o futuro, a curto e médio prazo, é agora. Se falharmos, o que estaremos a dizer, em Outubro de 2021, é que voltaremos a adiar o sonho por tempo indeterminado - e isso será adiar, novamente, o futuro de várias gerações. Da minha parte e de muitos outros, é sempre pelo sonho que vamos - e “enquanto houver estrada para andar, a gente vai mesmo continuar” a acreditar. Em frente!