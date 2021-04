PS exige melhores condições para o serviço de Finanças da Calheta

Sofia Canha defende que o Governo Regional avance com uma "intervenção no sentido de melhorar as condições do espaço onde funciona o serviço de Finanças da Calheta, situado na vila".

Tal como adianta a vereadora na Câmara Municipal da Calheta e recandidata às próximas eleições autárquicas, "este serviço da Autoridade Tributária, sob tutela do Governo Regional, está instalado num edifício da Câmara Municipal já em condições desadequadas para a prestação de um bom serviço aos cidadãos, pelo respeito da sua privacidade e com poucas condições para os trabalhadores exercerem a sua atividade de forma mais eficiente e digna”.

Segundo a socialista, estas instalações "são mesmo das mais precárias do conjunto de edifícios da Autoridade Tributária na Madeira".

Nesse sentido, exige uma intervenção, da parte do Governo Regional, "para corrigir esta situação o quanto antes e, simultaneamente, entende que o Executivo deve considerar a deslocalização dos serviços de Finanças para a Estrela da Calheta, local melhor servido em termos de transporte público e de proximidade com outros serviços públicos, nomeadamente, a Conservatória do Registo Civil".