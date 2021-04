Ambiente retira sedimentos provenientes das enxurradas da Praia do Seixal

Os últimos episódios de pluviosidade extremamente forte registados na costa norte da Madeira provocaram a descarga de quantidades significativas de materiais sólidos na praia junto ao cais do Seixal, provenientes do ribeiro que desagua na extremidade sul daquela praia.

Esses materiais sólidos são, sobretudo, blocos rochosos de dimensões variáveis, areias e matérias vegetais, e foram depositados junto à foz do referido ribeiro. Este leque aluvial condiciona a utilização da praia, ao retirar-lhe espaço útil.

Por ser uma praia muito frequentada por madeirenses e por turistas, a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC) arrancou ontem com a operação de limpeza. A intenção é remover os materiais rochosos, vegetais e outros recentemente depositados, mas manter as areias, já que que estas ajudam a manter a praia.

Os materiais vegetais e outros eventualmente existentes, não minerais, estão a ser transportados a vazadouro devidamente licenciado, esclarece a tutela.

Por outro lado, os materiais rochosos estão a ser depositados na Praia da Laje, a poente do Seixal, onde se tem verificado erosão costeira. Depositado na Praia da Laje, a DRAAC espera que o material proteja mais a costa, devido à chegada do mar a terra em alturas de mais ondulação. "Um aproveitamento dos sedimentos das últimas enxurradas para a proteção da costa, compensando a erosão verificada na Praia da Laje", refere a DRAAC.