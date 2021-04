Caravelas portuguesas nas praias do Porto Santo e em Câmara de Lobos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, através do projecto GelAvista, reportou que na semana passada foram avistadas Caravelas Portuguesas no Porto Santo e também em Câmara de Lobos.

Estamos a falar de organismos gelatinosos, que em contacto com a pele provocam queimaduras. Os últimos avistamentos na Região aconteceram na praia do Ribeiro Cochino, no Porto Santo, e também na baía de Câmara de Lobos.

De referir que, já na semana anterior, tinham sido avistadas Caravelas portuguesas na praia do Ribeiro Salgado, também na ilha dourada, bem como um outro organismo denominado Veleiro, que apresenta um flutuador em forma de “vela” triangular.

Por este motivo, é recomendado especial cuidado aos banhistas, a fim de evitar contacto com estes organismos.