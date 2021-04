FC Porto falha meias-finais da Liga dos Campeões ao bater Chelsea por 1-0

O FC Porto falhou hoje o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer por 1-0 no reduto emprestado do Chelsea, em encontro da segunda mão dos quartos de final, disputado em Sevilha.

Após desaire por 2-0 na primeira mão, também no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, a formação 'azul e branca', que apenas chegou às 'meias' da principal competição europeia em 1986/87, 1993/94 e 2003/04, só conseguiu marcar aos 90+4 minutos, por Taremi.

Nas meias-finais, o conjunto londrino, campeão europeu em 2011/12, vai defrontar, com primeira mão fora, o vencedor da eliminatória entre Real Madrid e Liverpool, que se defrontam na quarta-feira em Anfield Road, após o 3-1 caseiro dos 'merengues'.