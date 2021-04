Falhas no abastecimento de água na Freguesia do Seixal

Nos últimos dias tem ocorrido falhas no abastecimento de água potável na freguesia do Seixal. Alertados, os serviços camarários detectaram uma avaria na conduta de abastecimento de água da rede, que procuram resolver com a brevidade possível, informou, ao início da tarde, a presidente da Junta de Freguesia, Luísa Cristina Novais.

Não é garantido que a situação venha a ser normalizada ainda hoje, mas de acordo com a autarca, os serviços da Câmara Municipal do Porto Moniz estão no terreno a empenhar esforços para resolver a avaria, que tem provocado naturais constrangimentos.

Na freguesia também conhecida pelo 'excesso de água', há quem aponte a falta de investimento na manutenção da rede como possível causa do problema que começou a ser notado "há dois ou três dias", denunciou um residente local.