Mais de 150 mil mortes associadas à doença COVID-19 no Reino Unido

A pandemia de covid-19 resultou na morte de mais de 150 mil pessoas no Reino Unido, das quais 23 nas últimas 24 horas, indicam números divulgados hoje pelo Governo britânico.

De acordo com os dados estatísticos, no total, morreram no Reino Unido 127.123 pessoas entre 4.375.814 casos de infeção confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Mas o balanço sobe para 150.419 óbitos se forem somados os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus como fator contributivo.

O número de casos nas últimas 24 horas foi de 2.472, menos do que os 3.658 da véspera.

Os dados mostram que na segunda-feira foram imunizadas 261.096 pessoas contra a covid-19, das quais 59.905 com a primeira dose e 201.191 com a segunda dose.

No total, 40 milhões de vacinas foram já administradas desde dezembro, das quais 32.250.481 como primeira dose e 6.541.174 como segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.947.319 mortos no mundo, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.923 pessoas dos 828.173 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.