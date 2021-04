Mulheres Socialistas debatem saúde e bem-estar na infância e adolescência

As Mulheres Socialistas da Madeira iniciam, esta quarta-feira (dia 7 de Abril), em formato ‘podcast’, um espaço de debate denominado 'Conversas sem Tabus'.

A iniciativa, que terá lugar pelas 21 horas, irá abordar a temática da saúde e bem-estar na infância e adolescência, tendo como oradores convidados: Renato Carvalho, presidente da delegação regional da Ordem dos Psicólogos, Raquel Gouveia, psicóloga clínica, e Gonçalo Jardim, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria.

"Com o ciclo de 'Conversas sem Tabus', as Mulheres Socialistas pretendem debater e chamar a atenção para diversos assuntos, de uma forma descontraída, contando para o efeito com convidados e convidadas com competência e experiência nas áreas abordadas", explica uma nota do Grupo Parlamentar socialista.

Resta dizer que o debate será transmitido em directo nas páginas de Facebook do PS-Madeira e das Mulheres Socialistas da Madeira e está aberto à participação das pessoas interessadas.

Quem quiser pode deixar antecipadamente as suas sugestões ou questões enviando-as para o e-mail: [email protected]