Madeira prepara-se para 'abrir' centro internacional de boxe

No passado sábado teve lugar na sede do Clube Mar e Serra a apresentação do projecto para a criação de um Centro Internacional de Treino de Boxe.

Esta iniciativa visa ser a primeira na Madeira, integrada num projecto proposto por Vladislav que consiste na criação de uma parceria com a empresa britânica MatchRoom de Eddie Hearn, que promove eventos desportivos de 12 modalidades, incluindo o Boxe.

Nesta cerimónia de apresentação ficou-se a conhecer um pouco da empresa inglesa, que além de promover de eventos gere igualmente a carreira de diversos pugilistas, sendo que este projecto passa por criar um local na Ilha da Madeira para que atletas de elite possam realizar estágios antes das grandes lutas.

Segundo Juliano Silva, do Clube Mar e Serra, este projecto "poderá gerar a visibilidade da Região para um novo nicho de mercado turístico, trazendo um enorme retorno devido às condições excepcionais que existem na Madeira, tanto ao nível da segurança, como a tranquilidade e o clima, ideais para estes atletas prepararem-se para os grandes combates".

De referir que nesta apresentação os presentes tiveram oportunidade de assistir a um combate de boxe (via internet), podendo assim inteirar-se um pouco mais da realidade da modalidade bem como dos atletas que poderão passar num futuro próximo pela Madeira.

Neste referido evento, estiveram presentes, Juan Gonçalves (em representação da Direção Regional do Desporto), Carlos Andrade (representação da Secretaria Regional da Economia), Rui Santos (presidente Junta de Freguesia de Santo António) e o capitão João Loução, em representação do Comandante do Comando Territorial da Madeira.