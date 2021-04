Festa da Flor poderá ser adiada uma semana

Depois de ter afirmado ao almoço que a Festa da Flor iria realizar-se na primeira semana de Outubro, e que esta marcaria a reabertura simbólica das festas e dos grandes eventos na Madeira, o presidente do Governo Regional reforçou essa data esta tarde, durante a reinauguração do restaurante Central, no Caniço, ao proferir perante os presentes que “a Festa da Flor, nos moldes tradicionais” iria realizar-se na primeira semana de Outubro. “Já está tudo marcado”, afirmou.

Acontece que minutos depois, quando confrontado pelo DIÁRIO se a data era irrevogável tendo em conta que há a possibilidade desse fim-de-semana coincidir com a data das Eleições Autárquicas, ainda por marcar, Miguel Albuquerque não escondeu a surpresa: “Não tinha pensado nisso, por acaso”, disse. Mas não se descoseu. Justificou a data pela necessidade de avançar com uma previsão concreta para a realização do grande certame. Na certeza porém que a Festa da Flor não poderá coincidir com as eleições por reconhecer que “não tem muito sentido” as duas realizações na mesma data.

Desde já admite que a alternativa à Festa da Flor, caso o presidente da República agende as eleições para o domingo dia 3 de Outubro, será “adiar para a semana seguinte”, ou seja, para o domingo, dia 10 de Outubro. “Não pode é ser coincidente com as eleições Autárquicas”, concluiu.