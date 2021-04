‘The Dire Straits Experience’ na Calheta adiado para Junho de 2022

Face à situação da pandemia COVID-19 e à semelhança do que se tem vindo a verificar a nível global, o promotor Maktub, em parceria com a Câmara Municipal da Calheta e o Savoy Signature, tomaram a decisão de adiar para o dia 11 Junho de 2022 o concerto ‘The Dire Straits Experience’. A actuação da banda britânica terá lugar na Praia do Calhau, na Calheta, no âmbito dos espetáculos ‘NOS Apresenta’.

A decisão do promotor, em coordenação com o Savoy Signature e a Câmara Municipal da Calheta, vai ao encontro das recomendações da Direção Geral da Saúde e é totalmente valorizada pela NOS Madeira, cuja prioridade é garantir a segurança e a proteção de todos, perante um cenário de insegurança universal e saúde pública. Esta decisão tem por base os mesmos pressupostos que, o ano passado, fizeram adiar o concerto de 2020 para 2021.

A equipa do Maktub continua a trabalhar com o intuito de dar continuidade ao modelo inaugurado em 2019, cujo concerto dos ‘The Dire Straits Experience’ seria o primeiro e voltará de novo ao concelho da Calheta. O espírito dos espetáculos ‘NOS Apresenta’ passa por levar a música a lugares improváveis, proporcionado aos madeirenses momentos únicos e inspiradores.

Os bilhetes já adquiridos para o concerto ‘The Dire Straits Experience’ serão igualmente válidos para a nova data. Uma vez ultrapassado o estado de emergência e todas as suas prorrogações, será comunicado o novo alinhamento de cartaz e retomada a venda de bilhetes físicos. Para mais informações consultar: www.ticketline.pt