Trânsito encerrado na ER222 no Sítio da Terra Chã na Ponta do Sol

Está encerrado, a partir de hoje (dia 7 de Abril), o troço da Estrada Regional 222 (ER222), no Sítio da Terra Chã (acima do estaleiro da Câmara), na Ponta do Sol, informa a Direcção Regional de Estradas.

A interdição deve-se aos trabalhos de reparação do muro de suporte, que irão prolongar-se até ao próximo dia 7 de Maio, com constrangimento da circulação de todo o tipo de veículos naquela via.

Em alternativa, o trânsito far-se-á da seguinte forma:

Sentido Ponta do Sol- Paul da Serra

Estrada do Livramento e Levada do Poiso (desde o cruzamento a 700 metros da frente de trabalho até à interceção com a ER 209).

Sentido Ponta do Sol- Canhas

Estrada do Livramento e Levada do Poiso até à interceção com a Estrada dos Salões Serrado e Cova que deverá ser seguida até à ER 222: Em alternativa, os veículos ligeiros, poderão optar pela Estrada das Murteiras e seguida da Estrada da Igreja da Piedade.

Sentido Paul da Serra - Ponta do Sol

Na ER 209 optar por a Estrada do Livramento e Levada do poiso.

Sentido Canhas - Ponta do Sol

Estrada dos Salões Serrado e Cova seguida da Estrada do Livramento e Levada do poiso;

Em alternativa, os veículos ligeiros, poderão optar peta Estrada da igreja da Piedade seguida da Estrada das Murteiras.