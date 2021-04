Nuno Batista agradece apoio de Idalino e apela à mobilização dos porto-santenses

O candidato apoiado pelo PSD-Madeira à Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, recebeu com "enorme satisfação" o apoio público do actual presidente, Idalino Vasconcelos, a quem agradeceu "as palavras de incentivo para o combate eleitoral que se aproxima".

"Todos seremos poucos! Serão enormes os desafios que se adivinham e árduo o trabalho de recuperação necessário para que as adversidades provocadas pela pandemia sejam ultrapassadas. Sei, por experiência própria, que em política o que conta é o momento. Todavia, o tempo encarregar-se-á de reconhecer o trabalho desenvolvido pelo actual executivo em prol do Porto Santo num contexto político, económico e social adverso", vinca Nuno Batista.

"Foi um exigente e árduo mandato", diz Idalino Vasconcelos O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo recorreu à sua página de Facebook para fazer um balanço do seu mandato à frente daquela autarquia

Solidarizo-me com a equipa do Idalino Vasconcelos, porque sei o quão difícil é desenvolver um trabalho e não o ver reconhecido na opinião pública, por esta estar diariamente intoxicada nas redes sociais por perfis falsos e páginas justiceiras, que socorrendo-se do ataque pessoal, baixo e vil e por vezes à difamação e ao boato, entre outras formas encapotadas de denegrir os titulares de cargos públicos, procuram incessantemente fazer vingar os objectivos perversos, nebulosos e divisionistas dos seus autores de modo a coarctar o desenvolvimento do Porto Santo e abolir a paz social necessária à sua coesão. É este, também, o combate que tem que ser feito, com sangue novo, coragem e verdade. Nuno Batista, candidato do PSD-Madeira à Câmara Municipal do Porto Santo

Nuno Batista pede ainda que "todos os porto-santenses saiam da zona de conforto e manifestem adesão ao projecto de causas" que tenciona apresentar e diz que "a mobilização de todos é necessária".

"Obrigado, Idalino Vasconcelos! Ambos sabemos que este é o caminho. Acima de qualquer interesse, está o nosso Porto Santo e as suas gentes. Vamos Porto Santo, Vamos Porto-santenses!", conclui.