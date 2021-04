Acidente na via rápida congestiona o trânsito

Um acidente ocorrido na via rápida, após a Boa Nova, no sentido Santa Cruz - Funchal, está a condicionar a circulação do trânsito.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, tendo enviado uma ambulância para o local. No entanto, as informações sobre o sucedido são ainda escassas, havendo apenas indicação de que se tratou de um choque em cadeia.