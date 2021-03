Mais de 9 mil raios registados em menos de 5 horas

Um total de 9.349 Descargas Eléctricas Atmosféricas na Região da Madeira foram hoje registadas, até às 09:15, num raio de 120 quilómetros a partir do Funchal.

A forte trovoada que se fez sentir a partir do meio da madrugada e proporcionou mais um ‘festival’ de raios sobre as ilhas do arquipélago e à volta destas, de acordo com os registos da rede de detectores de raios do IPMA na Madeira, proporcionou 76 raios positivos, 1.060 raios negativos e 8.213 intra-nuvens. Há registo de queda de alguns raios nuvem-solo positivos sobre a ilha da Madeira.

A maior incidência da trovoada deu-se depois das 06:00, com mais de 8 mil descargas, a maioria destas ocorridas já depois de amanhecer.