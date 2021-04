Alipour garante triunfo verde-rubro diante do Farense

Um golo aos 43 minutos de Ali Alipour, garantiu ao Marítimo uma vitória suada diante do Farense, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

O iraniano estreou-se a marcar em jogos oficiais com a camisola verde-rubra e 'ajudou' assim ao clube madeirense subir uma posição na tabela classificação, estando agora no 16.º posto com 24 pontos, mais dois que o Farense que desce ao 17.º lugar, e mais três que o CD Nacional que é último classificado, com 21 pontos, e que apenas joga amanhã nos Açores, diante do Santa Clara.

Uma vitória arrancada a ferros por parte do conjunto orientado por Julio Velázquez, que tem ainda pela frente mais oito 'finais' para alcançar o objectivo da manutenção.