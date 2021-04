Já há equipas iniciais para o Benfica-Marítimo

Já são conhecidos os onzes iniciais do encontro entre Benfica e Marítimo agendado para as 19 horas no Estádio da Luz e referente à 25. jornada da Liga NOS (I Liga).

O técnico verde-rubro, Julio Velázquez procedeu a algumas alterações em relação ao último encontro diante do Famalicão, apostando num onze um pouco mais defensivo.

Desde modo o Marítimo irá alinhar com: Amir, Cláudio Winck, Zainadine, Andreas Karo, Marcelo Hermes, Edgar Costa. Bambock, Jean Irmer, René Santos, Alipour e Joel Tagueu.

Quanto ao Benfica irá alinhar com: Helton, Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Rafa, Everton, Waldschmidt e Seferovic.