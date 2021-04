FC Porto garante vitória nos momentos finais do jogo com Santa Clara

O FC Porto esteve quase a ceder um empate em casa, frente ao Santa Clara, mas um golo de Toni Martínez aos 49 minutos da segunda parte assegurou a vitória da equipa de Sérgio Conceição.

No jogo desta noite no Estádio do Dragão, os portistas abriram o marcador aos 49 minutos com uma grande penalidade cobrada por Sérgio Oliveira. No entanto, a equipa açoriana viria a empatar, também por penálti, com o golo a ser marcado por Carlos Júnior (56 minutos).

Com esta vitória, o FC Porto mantém-se no segundo lugar da I Liga e encurtou para 7 pontos a distância para o líder Sporting, que só defronta o Moreirense na segunda-feira.