Marítimo derrotado na Luz (1-0)

O Marítimo somou ontem a sua 16.ª derrota na Liga NOS (I Liga) e manteve o penúltimo lugar (17. lugar) do campeonato com 21 pontos, os mesmos que o Nacional que está no último posto.

No Estádio da Luz e diante do Benfica a formação verde-rubra, que apresentou um onze com características mais defensivas, perdeu pela margem mínima, 1-0, com o golo dos encarnados a ser apontado por Waldschmidt ao minuto 21 na marcação de uma grande penalidade, e depois de uma falta na área verde-rubra feita por Marcelo Hermes a Rafa.

Com este desaire o conjunto insular continua nos lugares de despromoção, e quanto faltam agora nove jornadas para o final do encontro.

A equipa encarnada, com este triunfo, manteve o terceiro lugar com 54 pontos, menos três que o FC Porto que está no segundo lugar, e a 10 pontos do líder Sporting, que daqui a pouco entra em campo nesta 25.º jornada para defrontar o Moreirense.

Na próxima jornada o Marítimo recebe a visita do, também aflito, Farense que ontem perdeu diante do Sporting de Braga por 2-1. em Faro. O encontro está agendado para sábado, 10 de Abril, pelas 15 horas no Estádio do Marítimo.