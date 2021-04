Ivo Vieira garante Famalicão "precavido" para jogo do Paços de Ferreira

O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, garantiu hoje que a equipa está precavida "para o que vai ser o jogo" do Paços de Ferreira, no embate a contar para a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico da formação famalicense está consciente das dificuldades que vai encontrar, mas ainda assim mostrou-se otimista.

"Estamos obviamente convictos e confiantes daquilo que vamos fazer e a proposta que vamos levar a jogo. Temos consciência daquilo que é o nosso adversário, que está a fazer um campeonato extraordinário, [uma equipa] muito bem orientada e que nos vai criar imensas dificuldades. Estamos precavidos para o que vai ser o jogo e lutar contra uma equipa que está bastante confiante", referiu em conferência de imprensa de antevisão.

O treinador perspetivou "um bom jogo, com qualidade" e disse esperar que tenha golos.

"Se houver golos, tanto melhor, que no mínimo haja mais um para a nossa parte", desejou.

Ivo Vieira explicou que os benefícios, ou não, da paragem do campeonato só vão ser visíveis no jogo, mas salientou a "confiança e alegria" com que os jogadores têm trabalhado nos últimos dias.

"O jogo é que vai dizer se a paragem foi benéfica ou não. Se o resultado não for positivo, é porque não nos fez muito bem. É óbvio que quando se ganha os jogadores trabalham com mais confiança e alegria", disse.

O treinador do Famalicão realçou a presença de Diogo Queirós no Europeu de sub-21 e revelou-se "feliz" com o desempenho.

"Fico feliz, o Famalicão e as gentes cá também devem ficar, porque teve um bom desempenho, fez três jogos, marcou um golo e isso é bom para promover o futuro do jogador", referiu ainda.

O Famalicão, no 14.º lugar, com 23 pontos, recebe este domingo, às 20:00 horas, o Paços de Ferreira, na quinta posição, com 44, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.