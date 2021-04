Amílcar Figueira pede "mudança no planeamento" para minimizar efeitos das chuvas

Amílcar Figueira, acompanhado por uma comitiva composta por autarcas, militantes e moradores, deslocou-se, hoje, dia 1 de Abril, ao Complexo Habitacional do Bairro do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos, na sequência do mau tempo que atingiu a ilha no passado fim-de-semana.

Na ocasião, o vereador do CDS-PP alertou para a importância de alterar o planeamento das cidades, no sentido de minimizar efeitos das chuvas.

"No passado fim de semana, a ilha da Madeira foi fustigada por um grande temporal, que causou elevados prejuízos. Em várias localidades, choveu como nunca antes tinha chovido. Esta situação tem vindo acontecer com maior frequência e é um sinal de que o clima está a mudar e essa mudança de clima requer que haja, por parte das entidades competentes, uma mudança no planeamento das cidades e dos concelhos, exigindo muito mais rigor e fiscalização, por forma a minimizar os efeitos das chuvas".

No caso concreto do complexo habitacional visitado, o ribeiro que passa junto ao Bairro continua a preocupar a população residente, já que, "por mais que uma vez, transbordou, alagando as habitações e causando elevados prejuízos", aponta Amílcar Figueira.

O CDS pede, por isso, às entidades competentes que "tomem medidas urgentes, no sentido de salvaguardar a segurança da população" e recomenda que "sejam feitas urgentemente obras no sentido de aumentar o muro 'do lado das habitações' de forma a que a água siga o seu caminho, salvaguardando a segurança dos residentes".