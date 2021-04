Complexos balneares do Funchal alvo de obras de beneficiação

A Câmara Municipal do Funchal está a executar, até Maio, um conjunto de obras de manutenção nos complexos balneares tutelados pela Frente MarFunchal, num investimento que ultrapassa os 40 mil euros.

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, prevê uma adesão significativa nos complexos balneares da cidade, quando se registar um aumento da temperatura, sendo estas intervenções importantes para “assegurar todas as condições de conforto e segurança para que os madeirenses, os demais residentes e os nossos futuros turistas possam usufruir em pleno destes espaços”.

O cumprimento dos prazos para a conclusão destes trabalhos está sempre condicionado pelas marés, agitação marítima e condições meteorológicas, mas as intervenções serão realizadas mediante uma calendarização.

As obras já estão concluídas no Complexo Balnear da Barreirinha e na Praia de São Tiago (de 15 a 31 de Março).

Segue-se o Complexo Balnear do Lido, até 23 de Abril, o Complexo Balnear da Ponta Gorda, de 19 de Abril a 7 de Maio; o Complexo Balnear da Poças do Gomes, entre 3 e 21 de Maio, e o Complexo Balnear da Praia Formosa, de 17 a 31 de Maio.

No Complexo Balnear do Lido, serão realizadas obras de manutenção da piscina e solário, com incidência em novas pinturas, e haverá também uma intervenção ao nível do piso do solário, refere Miguel Silva Gouveia, salientando que o Complexo poderá ter de encerrar alguns dias, depois da Páscoa, para que sejam concluídos dos trabalhos mais complexos.

Na Praia Formosa, serão realizados trabalhos ao nível das rampas de acesso de mobilidade reduzida, da regularização do calhau e da recolocação do passadiço que liga o túnel da Doca do Cavacas à Praia Formosa. Relativamente aos outros complexos, a Autarquia salienta a execução de pinturas de manutenção ao nível de interiores e exteriores, bem como a colocação de prumos para reforçar a segurança nas zonas de circulação.