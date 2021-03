Chuva requer cuidados redobrados na estrada

O trânsito ainda não apresenta grandes problemas a esta hora, mas com o avançar da manhã é esperado algum aumento de tráfego, sobretudo porque a chuva ‘obriga’ alguns automobilistas a tirar o carro da garagem. Os cuidados redobrados na estrada que o mau tempo impõe poderão ser, também, motivo para algum congestionamento pouco habitual a esta hora do dia.

Para já, nos acessos à cidade do Funchal, a Via Rápida mostra já esse aumento de veículos, sobretudo nas entradas e saídas. Entre a Cancela e a Boa Nova, no sentido Santa Cruz – Funchal há que ter maior atenção, bem como no troço que dá acesso à zona do Hospital, nomeadamente à Estrada da Liberdade e à Rua da Levada dos Ilhéus.

Afluência habitual na rotunda junto à Escola Horácio Bento (Cruz de Carvalho), na Rua das Maravilhas e na parte final do Caminho de Santo António. Na Avenida Luís de Camões, sobretudo junto aos semáforos há o normal aumento de tráfego.

A Rua do Campo do Marítimo já acusa, a esta hora, alguma afluência de veículos, bem como o troço da Estrada Comandante Camacho de Freitas, junto ao posto de combustível da Ribeira Grande.

No centro da cidade, o túnel da Pontinha e a Rua Carvalho Araújo, bem como aquele troço inicial da Avenida Sá Carneiro têm maior número de veículos. Na Avenida do Mar há o normal pára-arranca junto aos semáforos.

Nas Ruas 31 de Janeiro, Visconde do Anadia e Brigadeiro Oudinot, os condicionamentos das vias causam maior embaraço, mas nada de muito demorado.

Condicionamentos de vias devido a obras

Mantêm-se os condicionamentos na Rua Visconde de Anadia (sentido descendente, entre a Ponte do Mercado e a Praça da Autonomia) e na Rua Brigadeiro Oudinot (o trânsito passará a circular nos dois sentidos), bem no centro da cidade do Funchal.

Continua interrompida a circulação na Rua do Engenho Velho, em São Martinho, no sentido sul-norte e algumas secções no sentido este-oeste. Decorrem trabalhos de requalificação e pavimentação deste arruamento.

Devido a uma intervenção na faixa de rodagem, mantém-se, até amanhã, interdita a circulação rodoviária no Caminho Novo do Galeão, com excepção à passagem dos transportes públicos. Durante a intervenção, o Caminho do Galeão funcionará nos dois sentidos.

Devido à realização de diversas intervenções na rede de água levadas a cabo pela autarquia funchalense, mantêm-se os condicionamentos e/ou alterações na circulação de veículos no Caminho de Santo António (troço compreendido entre o nó de saída da Via Rápida e o cruzamento entre o Caminho da Ponte e a Rua da Quinta do Leme) e no Caminho da Achada (troço entre a Azinhaga de São Pedro e o Beco do Cano de Baixo).

A Câmara do Funchal pede aos automobilistas que evitem circular nos arruamentos afectados, utilizando, em alternativa, a Estrada Dr. João Abel de Freitas e o Caminho da Penteada.