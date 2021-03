Presidente da Assembleia pede aos madeirenses que fiquem em casa

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira emitiu um comunicado em que diz que acompanha "com preocupação a evolução do temporal na Madeira e apela aos madeirenses para que fiquem em casa até serem cancelados os avisos da protecção civil".

José Manuel Rodrigues recorda que a situação é difícil, "mas o Governo, as autarquias, as forças policiais e os agentes de socorro, os trabalhadores de empresas públicas e privadas, estão a fazer tudo para minimizar as consequências da tempestade e para repor a normalidade e o funcionamento dos serviços públicos".

O presidente da ALM manifesta solidariedade a todos os que "sofreram prejuízos nos seus bens, em particular os desalojados, e estou certo que não faltarão os apoios da Região e do Estado às tarefas de reconstrução".

"Estou certo que os madeirenses saberão ultrapassar mais esta situação difícil para as nossas vidas", conclui.