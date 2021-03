11 pessoas realojadas no Funchal devido à chuva

Os Bombeiros Sapadores do Funchal sinalizaram três situações distintas, no Funchal, que levaram ao realojamento de 11 pessoas, após contacto com as equipas da município.

O primeiro caso ocorreu na Travessa de São Paulo, onde a chuva forte provocou a queda de parte do tecto de uma habitação onde residiam 4 pessoas, pelo que foi oferecido alojamento provisório na Pousada da Juventude.

Já na Rua de Santa Maria, na Zona Velha do Funchal, uma inundação deixou uma casa onde viviam duas pessoas sem condições de habitabilidade. Uma outra casa viu o tecto desabar, havendo necessidade de realojar cinco pessoas, entre elas uma acamada.

Todas as pessoas foram realojadas provisoriamente na Pousada da Juventude até que seja encontrada outra alternativa.