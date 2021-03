Santa Cruz regozija-se com compra de radares

O representante do Governo da República na reunião do Grupo de Trabalho que estuda a operacionalidade do aeroporto da Madeira, anunciou hoje que o executivo nacional vai comprar os radares considerados necessários para resolver 90% dos problemas do aeroporto Cristiano Ronaldo.

O autarca Filipe Sousa, que na última reunião havia afirmando a disponibilidade da Câmara de Santa Cruz para comprar dos referidos equipamentos, regozija-se com a decisão, embora considere essencial que o assunto seja discutido na Assembleia da República, como já havia defendido em ofício enviado a todos os grupos parlamentares.