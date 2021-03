PS Santa Cruz defende criação de bolsa de voluntários

A Concelhia de Santa Cruz do Partido Socialista defende que a Câmara Municipal deve apoiar as instituições sociais daquele concelho e criar uma bolsa de voluntários para ajudar estas instituições a cumprirem a sua missão e a dar as respostas necessárias às solicitações que recebem.

A reivindicação foi feita após uma visita à Associação de Solidariedade Social ‘Pérola’, sediada em Santa Cruz, através da deputada Mafalda Gonçalves e de elementos desta estrutura partidária.

Os socialistas enalteceram o importante trabalho desta instituição e de outras desta natureza, atendendo à conjuntura actual, marcada pela pandemia que tem aumentado o número de pessoas em risco de pobreza.

"Torna-se ainda mais premente a acção das associações de cariz social, que todos os dias procuram ajudar quem mais precisa e, em muitos casos, se calhar cada vez mais, ajudar pessoas que, mesmo tendo trabalho e recebendo ordenado, não conseguem fazer face às suas despesas mensais e veem-se obrigadas a pedir ajuda porque já não têm o que comer", afirmou o presidente da Concelhia, António Alves.

Os responsáveis pela Associação ‘Pérola’ deram conta das dificuldades pelas quais a instituição passa no desenvolvimento do seu trabalho, adiantando que a mesma conta com os apoios dos seus associados, alguns donativos de particulares, apoios através da consignação do IRS (0,5%) e uma verba da Segurança Social que permite assumir os encargos com a assistente social.

A instituição começou por possibilitar a cedência de material ortopédico (cadeiras de rodas, camas articuladas, andarilhos, entre outros) às pessoas que não tinham possibilidades de aquisição destes equipamentos, mas acabou por alargar o seu campo de acção, desenvolvendo um trabalho conjunto com outras instituições, efetuando contactos para a integração de pessoas desempregadas, e distribuindo cabazes alimentares, roupas, electrodomésticos, mobílias e livros, entre outros bens.

A Associação gostaria ainda de poder confeccionar refeições quentes aos utentes que apresentam maior fragilidade, mas precisa de uma sede para proporcionar esta ajuda. Gostaria ainda de garantir os cuidados necessários a pessoas dependentes de terceiros, para descanso do cuidador que trabalha 24 horas por dia.

A criação de uma bolsa de voluntários que colaborem com as várias instituições do concelho, quer sejam de caráter social, cultural ou desportivo seria, no entender do PS, uma mais-valia. António Alves propõe igualmente a reconversão de alguns espaços físicos no concelho para acolher entidades como a Associação Pérola, de modo que tenham melhores condições para desenvolverem a sua acção.