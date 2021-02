CMF congratula-se com "sucesso" da campanha municipal de apoio ao comércio

Decorreu esta tarde, no Balcão do Investidor, o terceiro e último sorteio da iniciativa ‘Eu Compro Local’, que teve por objetivo ajudar a dinamizar o comércio local num ano particularmente difícil para os vendedores. Esta campanha levada a cabo pela Câmara Municipal do Funchal e pela ACIF - Associação de Comércio e Indústria do Funchal, contou com a adesão de 170 espaços comerciais.

Uma iniciativa que a vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, considerou um "sucesso".

“Ao longo desta iniciativa foram entregues cerca de cento e vinte e dois mil cupões, o que demonstra bem o sucesso desta iniciativa que permitiu gerar no comércio local um elevado e importantíssimo movimento financeiro, para fazer face a todas as condicionantes da crise económica e de saúde pública”.

A iniciativa ‘Eu Compro Local’ entrou em vigor no início do mês de Dezembro e decorreu até hoje, dia 26 de Fevereiro de 2021, tendo premiado um total de 60 pessoas que receberam um vale de 200 euros, inteiramente assegurados pela autarquia, para serem aplicados em compras nas lojas aderentes.