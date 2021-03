Dérbi Nacional - Marítimo abre 23.ª jornada a 12 de Março

O Sporting de Braga, segundo classificado da I Liga portuguesa de futebol, vai receber o Benfica, quarto colocado, no dia 21 de Março, um domingo, para a 24.ª jornada, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

De acordo com a calendarização da 23.ª e 24.ª jornadas, hoje divulgada, o líder Sporting visita o Tondela no dia 13 de março e recebe o Vitória de Guimarães uma semana depois, enquanto o campeão FC Porto, segundo posicionado, recebe o Paços de Ferreira no dia 14 e visita o Portimonense no dia 20.

Antes da receção ao Benfica, que antecede a pausa do campeonato para a realização dos jogos das seleções, o Sporting de Braga visita o rival minhoto Famalicão, no dia 15, dois dias depois de os 'encarnados' receberem o Boavista.

A jornada 23 arranca na sexta-feira, dia 12, com o dérbi madeirense entre Nacional e Marítimo, e a seguinte com o embate entre Gil Vicente e Nacional, em Barcelos, no dia 19.

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 Março:

Nacional -- Marítimo, 20:30

- Sábado, 13 Março:

Farense - Belenenses SAD, 15:30

Santa Clara -- Portimonense, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Benfica -- Boavista, 18:00

Tondela -- Sporting, 20:30

- Domingo, 14 Março:

Moreirense - Rio Ave, 15:00

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 17:30

FC Porto - Paços de Ferreira, 20:00

- Segunda-feira, 15 Março:

Famalicão - Sporting de Braga, 20:15

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 mar:

Gil Vicente -- Nacional, 20:30

- Sábado, 20 mar:

Santa Clara -- Tondela, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Paços de Ferreira -- Moreirense, 15:30

Portimonense - FC Porto, 18:00

Sporting - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 21 mar:

Rio Ave - Belenenses SAD, 15:00

Boavista -- Farense, 17:30

Marítimo -- Famalicão, 17:30

Sporting de Braga -- Benfica, 20:00