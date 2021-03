IASaúde esclarece que dispõe de dois mecanismos para entrega imediata de pedidos de reembolsos

A Secretaria Regional da Saúde esclarece que o IASaúde disponibiliza dois mecanismos, a todos os utentes, que permitem a entrega imediata dos seus pedidos de reembolso das despesas de saúde. Este esclarecimento vem no seguimento das críticas endereçadas pelo partido Nós, Cidadãos, que referia demora na entrega dos reembolsos.

NÓS, Cidadãos! critica demora no serviço de reembolsos de saúde Há milhares de doentes e utentes do Serviço Regional de Saúde e do sector privado da saúde, alguns com acrescidas limitações económicas na actual conjuntura marcada pela pandemia, que são obrigados a esperar mais de mês e meio pelo agendamento dos reembolsos de saúde.

Numa nota enviada à comunicação social, a tutela refere que o pedido de reembolsos de despesas de saúde dos utentes deve ser feito, preferencialmente, online, através das plataformas já conhecidas pela população. No entanto, é sempre possível recorrer ao atendimento presencial, mediante marcação prévia.

Quanto aos mecanismos que permitem a entrega imediata dos pedidos de reembolso, o primeiro trata-se do registo prévio, efectuado on-line, onde o utente pode proceder ao envio das suas despesas de saúde através do registo prévio, acedendo a partir da sua casa e em qualquer hora do dia, ao portal "Despesas de saúde RAM”. Neste caso, deve seleccionar a opção "pré registo", preencher e submeter o formulário. "De seguida, poderá remeter os originais da Despesa por correio ou entregá-los em envelope fechado no IASAUDE sem necessidade de agendamento. A data que é contabilizada é a que fez o registo, sendo certo que o IASAUDE apenas poderá conferir a despesa e proceder ao respetivo reembolso quando estiver na posse dos originais", explica.

Por outro lado, pode recorrer ao balcão digital, entregando os seus documentos de despesa num balcão digital localizado na Loja do Cidadão. Este consiste na digitalização dos seus documentos de despesa de saúde, sem necessidade de agendamento prévio. Este, serviço está disponível dentro do horário de atendimento da Loja do Cidadão.

Mais esclarece que, o IASAÚDE assegura o atendimento presencial entre 150 a 200 utentes por dia, no edifício principal. "A nossa estratégia passa pela descentralização dos balcões de atendimento, pelo que neste momento é possível pedir reembolsos nos concelho de Machico e da Ribeira Brava, com elevada procura por parte da população", refere.

"Face a boa aceitação deste novo serviço por parte da população, o IASAÚDE prevê abrir, ainda este mês, mais 2 balcões para entrega de despesas de saúde, no dia 18 de Março na Calheta e no dia 23 de Março em Santana", diz.

Por fim, indica ainda que "os prazos de entrega das despesas de saúde que caducavam no período após 12 de Janeiro, estão suspensos, enquanto a situação de confinamento atual se mantenha. Após o términus do período de confinamento, será concedido um período adicional de 60 dias para entrega das respetivas despesas".