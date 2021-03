CMF abre 10 vagas para produzir diagnóstico local de segurança da cidade

A Câmara Municipal do Funchal tem abertas 10 vagas do seu Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT), com vista a admissão de elementos para a realização de questionários do diagnóstico local de segurança do concelho. Os interessados podem consultar a informação disponível em https://bit.ly/3e6kWmH.

O recrutamento pretende formar um equipa de trabalho, que estará nas próximas semanas no terreno, para realizar questionários presenciais em toda a área geográfica da cidade. Este é o primeiro passo de um trabalho importante que tem por objetivo a elaboração de um Contrato Local de Segurança com o Ministério da Administração Interna, no sentido de reduzir vulnerabilidades sociais e prevenir a criminalidade, dando um sentimento de segurança à cidade.

Recorde-se que, neste âmbito, a Autarquia celebrou um acordo de cooperação com o Observatório Permanente Violência e Crime da Universidade Fernando Pessoa (OPVC - UFP), ficando a CMF encarregue de produzir o diagnóstico local de segurança do Funchal. Este Observatório foi escolhido por ser uma instituição com experiência na elaboração de Diagnósticos Locais de Segurança, com diversos trabalhos realizados, por exemplo, no distrito do Porto, em parceria com o Comando Metropolitano do Porto da PSP e a Câmara Municipal do Porto.

O programa destina-se a desempregados residentes no concelho do Funchal, aos quais será atribuída uma bolsa mensal no valor de 421,32€ (valor de referência do IAS – Indexante dos Apoios Sociais). A duração do projeto será de 3 meses, sendo que as habilitações mínimas exigidas para os concorrentes é o 12.º ano.