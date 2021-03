UMa abre inscrições para curso de Matemática Básica

Abriram hoje as inscrições para o Curso de Matemática Básica da Universidade da Madeira (UMa). Os interessados têm até o dia 11 de Março para fazer a sua inscrição no Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE), situado no piso 0 do Campus Universitário da Penteada. Deverão apresentar o Boletim de inscrição, disponível no GAE, e o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, para verificação das condições de acesso e das informações prestadas.

O curso tem como destinatários preferenciais os candidatos ao ensino superior por via do contingente especial de acesso destinado a Maiores de 23 anos pelo concurso especial, que estejam interessados na candidatura às Licenciaturas ou aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) em que a prova específica de Matemática é obrigatória ou opcional, designadamente as Licenciaturas em Direcção e Gestão Hoteleira, Economia, Educação Básica, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações, Engenharia Informática, Gestão e Matemática, e os CTeSP em Construção Civil, Contabilidade e Fiscalidade, Redes e Sistemas Informáticos, Sistemas Eletrónicos e Instalações Elétricas e ainda Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação.

As aulas vão decorrer às segundas, das 18h às 20h30, às terças, das 19h30 às 21h, e às sextas, das 19h às 21h, em regime online. Após a interrupção lectiva da Páscoa e, em função da evolução da situação epidemiológica, será avaliada a possibilidade de se retomar o ensino presencial.