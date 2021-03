Portugal suspende atendimento presencial no consulado da Praia após caso

O atendimento presencial no consulado de Portugal na capital cabo-verdiana está temporariamente suspenso a partir de hoje, depois de ter sido "detetado um caso de covid-19", anunciou a embaixada portuguesa na Praia.

No anúncio sobre a suspensão temporária do atendimento presencial, a embaixada não aponta prazos para reabertura do atendimento presencial, mas garante que os utentes com agendamento programado para estes dias naquela secção consular "serão depois informados quanto a possível reagendamento".

Portugal concede anualmente milhares de vistos em passaporte para cidadãos cabo-verdianos através dos serviços consulares na Praia, sendo mais de 10 por dia para estudantes, segundo dados oficiais anteriores à pandemia.

Cabo Verde regista um acumulado de 15.782 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março de 2020, e 154 óbitos por complicações associadas à doença.

O país conta atualmente com 575 casos ativos da doença, dos quais 244 na cidade da Praia.