Albuquerque enaltece “comportamento exemplar” face à pandemia

No dia em que Portugal assinala um ano com a pandemia da civid-10, para o presidente do Governo Regional destaca “a capacidade e a responsabilidade do nosso povo, que mais uma vez veio ao de cima. Nos momentos críticos os madeirenses e os porto-santenses tiveram comportamento exemplar”, afirmou. Na opinião de Miguel Albuquerque o que mais enaltece é que os residentes na Região “seguiram as orientações das autoridades de saúde e graças a isso não tivemos consequências mais graves”, acrescentou.

Além do comportamento da população, também “foi importante nós percebermos nesta pandemia a necessidade de termos maiores poderes de decisão no campo da política”, destacou, à margem da visita, esta manhã, à empresa de automação e manutenção industrial, ElectroFlow, situada ao Caminho do Pilar