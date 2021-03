Na Madeira há 88 homens por cada 100 mulheres

Na população regional, há 88 homens para cada 100 mulheres. Este é um dos dados que está a ser apresentado esta manhã, no âmbito do lançamento dos Indicadores Regionais 2020 - Mulheres e Homens da Madeira e do Porto Santo que está a ser promovido pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através da Direção Regional dos Assuntos Sociais, no âmbito das comemorações do “Dia Internacional da Mulher”.

Paulo Baptista Vieira, director regional de Estatística da Madeira, explicou que o papel da Mulher na vida social e económica da Região é evidente. O responsável explicou que os dados disponíveis mostram que, desde 1976, só por quatro vezes é que nasceram mais mulheres do que homens na Região. Porém, existem mais mulheres do que homens e isso explica-se pelo facto dos homens correrem mais risocs, terem problemas de saúde mais graves e também por terem uma esperança de vida menor (74 anos comparativamente com os 82 anos das mulheres) e ainda devido à migração.

Paulo Vieira referiu ainda o índice de fecundidade na Região (1,15) é o mais baixo do país e desde 1985 não se atinge o valor que garante a substituição de gerações.