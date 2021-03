Madeirense mais velho a ser vacinado tem 107 anos e reacções adversas são “poucas”

Um total de 744 idosos e 108 profissionais de serviços prioritários da Madeira tinham a sua vacinação contra a Covid-19 agendada para o dia de hoje no centro instalado no Tecnopólo (Penteada). A enfermeira Ana Gouveia, que coordena a operação no local, revelou que as reacções adversas que têm sido registadas após a vacinação “são muito poucas” e “muito menos frequentes na população idosa”.

"Por exemplo, quando vamos aos lares fazer as segundas doses, nos idosos quase que não houve reacção. Nos profissionais dos lares as reacções foram mais frequentes. Isto tem a ver com capacidade de resposta do sistema imunitário, que reage mais nos mais jovens e também as reacções adversas são mais acentuadas”, descreveu a profissional de saúde. As reacções adversas registadas “são aquelas que estão descritas na literatura” e resumem-se a “uma ou outra situação de alguma febre, sonolência, dores musculares”.

Até agora, a Região tem dado prioridade à vacinação da população com mais de 80 anos ou na faixa dos 75-79 anos com patologias. Ana Gouveia assinala que a maioria dos idosos vão acompanhados aos locais de vacinação, mas alguns mantêm plena autonomia, e mesmo com mais de 90 anos “vão sozinhos” e “deslocam-se a pé”. Há vários centenários que já foram vacinados. O mais velho tem 107 anos e é utente de um lar.