Miguel Albuquerque assinala aniversário da Polícia Florestal

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside segunda-feira, 8 de Março, pelas 12 horas, na Quinta Vigia, à cerimónia que assinala o 108.º aniversário do Corpo de Polícia Florestal.

A data assinala o "importante trabalho desenvolvido pela Polícia Florestal na preservação dos espaços florestais e na valorização dos recursos naturais da Região Autónoma da Madeira, e que contribuiu decisivamente para o reconhecimento, desde 1999, da Laurissilva da Madeira como Património Mundial Natural pela UNESCO", refere nota da presidência do governo.

O Corpo, actualmente composto por 70 elementos, participa igualmente de uma forma altruísta e com grande espírito de missão em resgates no espaço florestal e colabora na vigilância e no combate a incêndios florestais.

No decurso da cerimónia, este ano muito restrita, serão reconhecidos dois guardas aposentados pelos serviços prestados à Região Autónoma da Madeira.