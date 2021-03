CR7 muda negócios para Portugal no dia dos Heróis do Atletismo na imprensa

Num dia em que praticamente todos os principais jornais nacionais dão destaque de capa aos novos heróis do desporto nacional, nomeadamente os três novos campeões da Europa de Atletismo, o Correio da Manhã dá destaque aos negócios dos desporto, mas no caso do astro madeirense Cristiano Ronaldo.

"CR7 muda fortuna para Portugal: Filha mais nova e irmão são sócios de Ronaldo", pode ler-se na manchete do matutino. Escreve o CM que a mudança implica seis das principais empresas que passam a pagar impostos em Portugal, em detrimento do Luxemburgo, sedeando-se agora em Lisboa, com capital social de 16 milhões de euros e intitulado CR7 LifeStyle, Unipessoal, Lda.

Voltando aos novos heróis nacionais, este jornal como quase todos os outros fazem capa dos feitos de "Patrícia Mamona: Glória europeia depois da covid" e de "Ouro no atletismo: Pedro Pichardo: Luso-cubano domina triplo salto", tal como o Público, com "Atletismo: Pichardo, Mamona e Dongmo dão três ouros a Portugal", o Diário de Notícias, com "Três portugueses de ouro: Patrícia Mamona e Pedro Pichardo juntam-se a Auriol Dongmo para o recorde de títulos num europeu", o Jornal de Notícias, com "Duplo ouro no triplo salto", o Inevitável, com "Portugueses brilham no Campeonato Europeu de Atletismo", e claro os jornais desportivos A Bola, com "Saltos de ouro: Patrícia Mamona e Pedro Pichardo são campeões da Europa em pista coberta", Record, com "Portugueses de bem: Depois de Dongmo no peso, Pichardo e Patrícia Mamona vencem provas de triplo salto", e O Jogo, com "Heróis do mar: Patrícia Mamona e Pedro Pichardo voaram para o ouro nos europeus de pista coberta".

Muitas outras notícias em destaque nas primeiras páginas, destacando-se no CM as "Escolas privadas sem testes", o "Governo alarga ajuda nos salários" e "Dia da Mulher: Cada vez mais portuguesas sozinhas a cuidar dos filhos".

No Público a "Pandemia abre a porta à descida da idade da reforma em 2023", "Sara Falcão Casaca: 'O CES vai promover debates sobre a igualdade'" e no "Desporto: Praticantes de futebol feminino duplicam em dez anos".

No Diário de Notícias destaque para "Só uma em cada 15 pessoas no mundo tem uma mulher como líder", "Entrevista, Simone de Oliveira: 'As mulheres apanhavam dos maridos e ficavam em casa, achei que não devia ser assim'", "Opinião especial no Dia da Mulher Christine Lagarde: 'É importante desafiar o papel das mulheres em casa, no trabalho e na sociedade'" e "Cláudia Azevedo e Paula Amorim: Duas gigantes líderes de negócios ao leme de porta-aviões", a assinalar o Dia Internacional da Mulher.

No Jornal de Notícias a "Desigualdade tirou 5,5 mil milhões às portuguesas no ano passado", "Ministério desautoriza empresas que cortaram subsídio de Natal devido ao fecho das escolas" e "Restrições: Peritos querem alívio faseado e abrir pré-escolar" são das principais chamadas de capa.

O Inevitável aborda a "Coreia do Norte na Avenida da Liberdade ou festa da liberdade?" e, ainda, "Quase 60% dos portugueses esteve na rua na sexta-feira", além de que o "Governo aprova despesa de 20 milhões para testar covid nas escolas".

No Negócios é o "Transporte de turistas a caminho da falência" e a palavra de "Marina Gonçalves: 'Não sei como tornar mais atrativa a renda acessível'" e, também, "Novas regras dificultam medição do impacto da covid no emprego" e "Pandemia: Desconfinar? Sabe-se como começa, mas não como acaba", não passam ao lado do tema mais forte do último ano.

No jornal A Bola, tal como no O Jogo e no Record, o futebol deu espaço ao atletismo, como já lemos, mas as notícias dos principais clubes nacionais não passa ao lado, nomeadamente o "Benfica: Vertonghen e Darwin sabem hoje se jogam no Jamor (20:15 h)" e o "FC Porto: Mbemba, Pepe e Corona seguem viagem: Trio continua em dúvida para Turim" e o "Sporting: 'Se quiserem ser campeões, não podem relaxar', Duscher ajudou no fim do jejum em 2000 e avisa", respectivamente.