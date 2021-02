JSD valoriza crescimento da exportação da produção regional

No âmbito do ciclo de debates e de formação política que tem vindo a promover desde o início do ano, a JSD/M, através da sua concelhia da Calheta, realizou uma conferência, subordinada ao tema do desenvolvimento rural, que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles e com Carla Fernandes, directora de serviços da ruralidade do município.

Um debate que veio reforçar a importância da aposta na produção regional e na progressiva diferenciação dessa mesma produção, enquanto alavanca à necessária retoma económica.

Na oportunidade, os jovens social-democratas valorizaram o crescimento da exportação da produção regional, em 2020, face a 2019, tanto mais atendendo aos efeitos deste aumento na sustentabilidade da economia local e no bem-estar das populações do concelho.

Bem-estar da população que tem sido uma prioridade para quem governa o município, com o presidente da autarquia a lembrar, neste enquadramento, a estratégia levada a cabo ao longo das últimas décadas na melhoria das vias de comunicação, que vieram permitir o crescimento do concelho nas suas diversas dimensões, nomeadamente do ponto de vista turístico, assim como o investimento público que não só reforçou a qualidade de vida dos calhetenses como potenciou o concelho em termos do investimento privado.

A este nível e assumindo a simbiose entre o investimento público e privado como uma das fórmulas de sucesso para todos aqueles que escolhem o concelho da Calheta para investir, Carlos Teles afirmou que criar condições “amigas” do investimento é potenciar a economia local e que a ruralidade tem sido um importante activo na luta contra a perda de rendimentos, sublinhando que a baixa de impostos e a criação de condições efectivas para a fixação dos mais jovens continuarão a ser prioridades da sua governação.

Na sua intervenção, Carla Fernandes lembrou a aposta do Governo Regional na melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais, através do reforço das ações de reestruturação do território, do investimento no apoio domiciliário para os mais idosos e afastados dos grandes centros e da aposta na promoção das tradições e do património rural imobiliário.