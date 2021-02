Novo encontro de ex-ministros da Saúde proporcionado pela Madeira

Realiza-se amanhã uma nova mesa redonda de preparação para a 2.ª edição da Cimeira das Regiões de Saúde prevista para os dias 16 e 17 de Março. A Madeira é parte activa desta organização, através da Secretaria Regional da Saúde, que em parceria com o Hospital do Futuro promove o encontro desta quinta-feira via plataforma Zoom e com transmissão nas redes sociais a partir das 21 horas. ‘Covid 19 em 2021: O Dia Seguinte’ reúne novamente três ministros da saúde, desta vez Adalberto Campos Fernandes, Ana Jorge e Luís Filipe Pereira, e em representação da Madeira o secretário Pedro Ramos.

Em relação ao encontro preparatório anterior, realizado no dia 28 de Janeiro, desta vez não participa Maria de Belém Roseira, ex-ministra da saúde de António Guterres. O novo convidado é Luís Filipe Pereira, economista e ex-ministro da Saúde do XV e XVI Governos Constitucionais, de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes.

Pedro Ramos volta a intervir na abertura e encerramento do encontro. O secretário regional da Saúde e Protecção Civil é o anfitrião da Cimeira das Regiões de Saúde. A conversa será moderada por Paulo Nunes de Abreu, co-fundador do Fórum Hospital do Futuro.

Durante uma hora os convidados vão abordar a situação pandémica e olhar para os desafios que se seguem. “Um debate sobre o balanço de um ano de pandemia e próximos passos em 2021. Nomeadamente protocolos para detecção de variantes, recuperação de consultas e prestação de cuidados adiados, como fortalecer o sistema para prevenir próximos surtos e as medidas para a recuperação económica”, adianta a organização.

A Cimeira das Regiões de Saúde é um espaço de partilha de experiências. Tem como objectivo “contribuir para o fortalecimento dos laços de colaboração inter-organizacional em saúde, incluindo a participação activa da sociedade civil, na procura contínua de ganhos em saúde e reforçando a importância do papel que as regiões de saúde podem desempenhar”.

Na passada sessão a organização registou 2.700 visualizações no Facebook (https://www.facebook.com/187049548008713/videos/319710369459134).Para seguir o evento pode aceder através desta rede social em https://www.facebook.com/187049548008713/posts/3836909896355975/. Ou através também do Linkedin em https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6768616230111719425/; ou do Youtube em https://www.youtube.com/watch?v=sieetfb6W0A.